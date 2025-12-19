- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
9.11 USD
Worst Trade:
-7.20 USD
Profitto lordo:
20.46 USD (15 009 pips)
Perdita lorda:
-16.79 USD (2 746 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
91.05%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
7.62 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (7.41 USD)
Per equità:
0.36% (8.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|USDJPY
|-7
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-347
|BTCUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.38 USD
Massima perdita consecutiva: -7.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real8
|0.58 × 33
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 37
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.46 × 586
|
FPMarkets-Live
|2.16 × 25
|
Alpari-Real01
|2.29 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
FXOpen-MT5
|2.40 × 15
|
VantageInternational-Live
|2.55 × 77
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
FBS-Real
|3.00 × 1
|
Coinexx-Live
|3.05 × 55
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 45
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|3.89 × 71
|
Hankotrade-Live
|4.00 × 50
|
XMGlobal-MT5 2
|4.75 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.77 × 428
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.19 × 115
|
Deriv-Server
|6.00 × 11
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
0%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
0%
12
83%
91%
1.21
0.31
USD
USD
0%
1:200