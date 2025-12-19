SegnaliSezioni
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
9.11 USD
Worst Trade:
-7.20 USD
Profitto lordo:
20.46 USD (15 009 pips)
Perdita lorda:
-16.79 USD (2 746 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
91.05%
Massimo carico di deposito:
4.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.20 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.21 USD
Massimale:
7.62 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.32% (7.41 USD)
Per equità:
0.36% (8.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
USDJPY 2
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
USDJPY -7
BTCUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY -347
BTCUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.11 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.38 USD
Massima perdita consecutiva: -7.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real8
0.58 × 33
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real7
1.00 × 37
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.46 × 586
FPMarkets-Live
2.16 × 25
Alpari-Real01
2.29 × 7
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
FXOpen-MT5
2.40 × 15
VantageInternational-Live
2.55 × 77
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FBS-Real
3.00 × 1
Coinexx-Live
3.05 × 55
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 45
EuroTraderGlobal-Server-1
3.89 × 71
Hankotrade-Live
4.00 × 50
XMGlobal-MT5 2
4.75 × 51
ICMarketsSC-MT5-2
4.77 × 428
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.19 × 115
Deriv-Server
6.00 × 11
12 più
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Non ci sono recensioni
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
