SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Short term trading
Li Zheng Ping

Short term trading

Li Zheng Ping
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -18%
Exness-MT5Real3
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
67 (51.93%)
Verlusttrades:
62 (48.06%)
Bester Trade:
85.87 USD
Schlechtester Trade:
-46.00 USD
Bruttoprofit:
443.04 USD (667 810 pips)
Bruttoverlust:
-865.49 USD (718 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (44.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.10 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.19
Trading-Aktivität:
81.05%
Max deposit load:
11.61%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.72
Long-Positionen:
19 (14.73%)
Short-Positionen:
110 (85.27%)
Profit-Faktor:
0.51
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-187.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-187.26 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-18.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
500.56 USD
Maximaler:
583.25 USD (24.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.35% (583.01 USD)
Kapital:
5.51% (130.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 82
BTCUSD 42
USDJPY 4
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -451
BTCUSD 33
USDJPY -5
EURUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -171K
BTCUSD 121K
USDJPY -196
EURUSD 23
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +85.87 USD
Schlechtester Trade: -46 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -187.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Aglobe-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real7
0.39 × 187
FusionMarkets-Live
0.62 × 42
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real8
1.00 × 92
ICMarkets-MT5
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
TeleTRADECY-Sharp ECN
1.35 × 34
Exness-MT5Real5
1.71 × 629
RoboForex-ECN
1.86 × 7
FPMarkets-Live
1.97 × 39
Alpari-Real01
2.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
FXOpen-MT5
2.78 × 76
Coinexx-Live
2.81 × 124
Hankotrade-Live
3.13 × 94
Exness-MT5Real26
3.21 × 14
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
EuroTraderGlobal-Server-1
3.61 × 85
VantageInternational-Live
3.61 × 295
Pepperstone-MT5-Live01
3.63 × 132
ICMarketsSC-MT5-2
3.88 × 756
StriforLLC-Live
4.00 × 2
noch 23 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Trading Instrument：XAUUSD BTCUSD EURUSD USDJPY JP225 USOLI US500
Keine Bewertungen
2025.12.21 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 08:23
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.19 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Short term trading
35 USD pro Monat
-18%
0
0
USD
1.9K
USD
2
0%
129
51%
81%
0.51
-3.27
USD
24%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.