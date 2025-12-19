СигналыРазделы
Raylson Da Silva De Oliveira

FPMARKETS

Raylson Da Silva De Oliveira
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 8%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
264 (70.40%)
Убыточных трейдов:
111 (29.60%)
Лучший трейд:
79.20 USD
Худший трейд:
-17.67 USD
Общая прибыль:
1 246.55 USD (41 331 pips)
Общий убыток:
-461.62 USD (24 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
28.17%
Макс. загрузка депозита:
3.56%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
375
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
13.44
Длинных трейдов:
287 (76.53%)
Коротких трейдов:
88 (23.47%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
4.72 USD
Средний убыток:
-4.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.25 USD (4)
Прирост в месяц:
7.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
58.40 USD (0.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.55% (58.76 USD)
По эквити:
1.49% (160.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 375
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 785
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.20 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.93 USD
Макс. убыток в серии: -58.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Нет отзывов
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
