Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
264 (70.40%)
Убыточных трейдов:
111 (29.60%)
Лучший трейд:
79.20 USD
Худший трейд:
-17.67 USD
Общая прибыль:
1 246.55 USD (41 331 pips)
Общий убыток:
-461.62 USD (24 568 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (16.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.18 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
28.17%
Макс. загрузка депозита:
3.56%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
375
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
13.44
Длинных трейдов:
287 (76.53%)
Коротких трейдов:
88 (23.47%)
Профит фактор:
2.70
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
4.72 USD
Средний убыток:
-4.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-58.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.25 USD (4)
Прирост в месяц:
7.77%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
58.40 USD (0.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.55% (58.76 USD)
По эквити:
1.49% (160.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|375
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|785
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.20 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.93 USD
Макс. убыток в серии: -58.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Horario das operações: 00:00 - 06:00
