Trade:
124
Profit Trade:
88 (70.96%)
Loss Trade:
36 (29.03%)
Best Trade:
54.56 USD
Worst Trade:
-15.40 USD
Profitto lordo:
291.87 USD (13 295 pips)
Perdita lorda:
-97.91 USD (6 765 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (13.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
74.96%
Massimo carico di deposito:
1.02%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
4.42
Long Trade:
59 (47.58%)
Short Trade:
65 (52.42%)
Fattore di profitto:
2.98
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-2.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.33 USD (4)
Crescita mensile:
1.92%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
43.90 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (43.57 USD)
Per equità:
0.30% (30.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|194
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.56 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.55 USD
Massima perdita consecutiva: -43.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Non ci sono recensioni
