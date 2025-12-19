- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
382
盈利交易:
270 (70.68%)
亏损交易:
112 (29.32%)
最好交易:
79.20 USD
最差交易:
-17.67 USD
毛利:
1 269.72 USD (42 045 pips)
毛利亏损:
-466.98 USD (24 791 pips)
最大连续赢利:
13 (16.93 USD)
最大连续盈利:
98.18 USD (3)
夏普比率:
0.24
交易活动:
18.60%
最大入金加载:
5.40%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
321
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
13.75
长期交易:
294 (76.96%)
短期交易:
88 (23.04%)
利润因子:
2.72
预期回报:
2.10 USD
平均利润:
4.70 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
4 (-58.25 USD)
最大连续亏损:
-58.25 USD (4)
每月增长:
7.95%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
58.40 USD (0.54%)
相对跌幅:
结余:
0.55% (58.76 USD)
净值:
1.49% (160.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|382
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|803
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.20 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +16.93 USD
最大连续亏损: -58.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsSC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
