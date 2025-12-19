SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / FPMARKETS
Raylson Da Silva De Oliveira

FPMARKETS

Raylson Da Silva De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 10%
FPMarketsSC-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
446
Transacciones Rentables:
314 (70.40%)
Transacciones Irrentables:
132 (29.60%)
Mejor transacción:
114.77 USD
Peor transacción:
-24.70 USD
Beneficio Bruto:
1 648.74 USD (49 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-611.34 USD (29 590 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (16.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
158.14 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
21.26%
Carga máxima del depósito:
5.40%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
308
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
12.12
Transacciones Largas:
358 (80.27%)
Transacciones Cortas:
88 (19.73%)
Factor de Beneficio:
2.70
Beneficio Esperado:
2.33 USD
Beneficio medio:
5.25 USD
Pérdidas medias:
-4.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-83.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-83.61 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.27%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
85.56 USD (0.78%)
Reducción relativa:
De balance:
0.77% (84.12 USD)
De fondos:
1.49% (160.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 446
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +114.77 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +16.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -83.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsSC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
No hay comentarios
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FPMARKETS
3000 USD al mes
10%
0
0
USD
11K
USD
2
99%
446
70%
21%
2.69
2.33
USD
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.