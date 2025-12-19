- 자본
트레이드:
836
이익 거래:
576 (68.89%)
손실 거래:
260 (31.10%)
최고의 거래:
276.45 USD
최악의 거래:
-56.28 USD
총 수익:
4 389.17 USD (92 625 pips)
총 손실:
-2 078.88 USD (77 452 pips)
연속 최대 이익:
14 (25.29 USD)
연속 최대 이익:
369.55 USD (7)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
13.98%
최대 입금량:
12.02%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
145
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
8.36
롱(주식매수):
589 (70.45%)
숏(주식차입매도):
247 (29.55%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
2.76 USD
평균 이익:
7.62 USD
평균 손실:
-8.00 USD
연속 최대 손실:
6 (-274.79 USD)
연속 최대 손실:
-274.79 USD (6)
월별 성장률:
22.87%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
276.50 USD (2.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.28% (276.68 USD)
자본금별:
9.23% (1 115.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|836
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|2.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
리뷰 없음
