Raylson Da Silva De Oliveira

FPMARKETS

Raylson Da Silva De Oliveira
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 10%
FPMarketsSC-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
446
Negociações com lucro:
314 (70.40%)
Negociações com perda:
132 (29.60%)
Melhor negociação:
114.77 USD
Pior negociação:
-24.70 USD
Lucro bruto:
1 648.74 USD (49 082 pips)
Perda bruta:
-611.34 USD (29 590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.14 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
21.26%
Depósito máximo carregado:
5.40%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
308
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
12.12
Negociações longas:
358 (80.27%)
Negociações curtas:
88 (19.73%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
5.25 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-83.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.61 USD (4)
Crescimento mensal:
10.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
85.56 USD (0.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.77% (84.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.49% (160.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 446
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +114.77 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.93 USD
Máxima perda consecutiva: -83.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Sem comentários
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
