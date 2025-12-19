- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
446
Negociações com lucro:
314 (70.40%)
Negociações com perda:
132 (29.60%)
Melhor negociação:
114.77 USD
Pior negociação:
-24.70 USD
Lucro bruto:
1 648.74 USD (49 082 pips)
Perda bruta:
-611.34 USD (29 590 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
158.14 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
21.26%
Depósito máximo carregado:
5.40%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
308
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
12.12
Negociações longas:
358 (80.27%)
Negociações curtas:
88 (19.73%)
Fator de lucro:
2.70
Valor esperado:
2.33 USD
Lucro médio:
5.25 USD
Perda média:
-4.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-83.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.61 USD (4)
Crescimento mensal:
10.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
85.56 USD (0.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.77% (84.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.49% (160.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|446
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +114.77 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.93 USD
Máxima perda consecutiva: -83.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsSC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
99%
446
70%
21%
2.69
2.33
USD
USD
1%
1:500