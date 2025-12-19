- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
446
利益トレード:
314 (70.40%)
損失トレード:
132 (29.60%)
ベストトレード:
114.77 USD
最悪のトレード:
-24.70 USD
総利益:
1 648.74 USD (49 082 pips)
総損失:
-611.34 USD (29 590 pips)
最大連続の勝ち:
13 (16.93 USD)
最大連続利益:
158.14 USD (4)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
21.26%
最大入金額:
5.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
308
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
12.12
長いトレード:
358 (80.27%)
短いトレード:
88 (19.73%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
5.25 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
4 (-83.61 USD)
最大連続損失:
-83.61 USD (4)
月間成長:
10.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
85.56 USD (0.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.77% (84.12 USD)
エクイティによる:
1.49% (160.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|446
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|19K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +114.77 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.93 USD
最大連続損失: -83.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
99%
446
70%
21%
2.69
2.33
USD
USD
1%
1:500