Raylson Da Silva De Oliveira

FPMARKETS

Raylson Da Silva De Oliveira
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
446
利益トレード:
314 (70.40%)
損失トレード:
132 (29.60%)
ベストトレード:
114.77 USD
最悪のトレード:
-24.70 USD
総利益:
1 648.74 USD (49 082 pips)
総損失:
-611.34 USD (29 590 pips)
最大連続の勝ち:
13 (16.93 USD)
最大連続利益:
158.14 USD (4)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
21.26%
最大入金額:
5.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
308
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
12.12
長いトレード:
358 (80.27%)
短いトレード:
88 (19.73%)
プロフィットファクター:
2.70
期待されたペイオフ:
2.33 USD
平均利益:
5.25 USD
平均損失:
-4.63 USD
最大連続の負け:
4 (-83.61 USD)
最大連続損失:
-83.61 USD (4)
月間成長:
10.27%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
85.56 USD (0.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.77% (84.12 USD)
エクイティによる:
1.49% (160.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 446
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 19K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +114.77 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.93 USD
最大連続損失: -83.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
レビューなし
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
