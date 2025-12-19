SignaleKategorien
Raylson Da Silva De Oliveira

FPMARKETS

Raylson Da Silva De Oliveira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
489
Gewinntrades:
340 (69.52%)
Verlusttrades:
149 (30.47%)
Bester Trade:
187.68 USD
Schlechtester Trade:
-39.15 USD
Bruttoprofit:
2 155.88 USD (53 544 pips)
Bruttoverlust:
-896.17 USD (37 348 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (16.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238.05 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
21.26%
Max deposit load:
7.75%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
292
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
7.26
Long-Positionen:
401 (82.00%)
Short-Positionen:
88 (18.00%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
2.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-172.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-172.57 USD (6)
Wachstum pro Monat :
12.47%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
173.59 USD (1.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.54% (173.83 USD)
Kapital:
1.72% (193.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 489
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 16K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +187.68 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me: https://robojbs.com/contato
Keine Bewertungen
2025.12.19 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.19 03:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 9.09% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
