- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
124.35 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 022.03 USD (765 pips)
Общий убыток:
-64.93 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (1 022.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 022.03 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
3.79
Торговая активность:
7.63%
Макс. загрузка депозита:
28.83%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
62.80
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
10 (100.00%)
Профит фактор:
15.74
Мат. ожидание:
102.20 USD
Средняя прибыль:
102.20 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.24 USD
Максимальная:
15.24 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (15.24 USD)
По эквити:
3.51% (3 545.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|993
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|765
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +124.35 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 022.03 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.27 × 859
|
AdmiralMarkets-Live
|2.90 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|4.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
Please Note:
This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.
Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.
For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com
Strategy:
Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions.
Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
1
100%
10
100%
8%
15.74
102.20
USD
USD
4%
1:200