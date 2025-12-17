СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / UGOFX Trading Systems
Harry Ugochukwu Okafor

UGOFX Trading Systems

Harry Ugochukwu Okafor
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
124.35 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 022.03 USD (765 pips)
Общий убыток:
-64.93 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (1 022.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 022.03 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
3.79
Торговая активность:
7.63%
Макс. загрузка депозита:
28.83%
Последний трейд:
55 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
62.80
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
10 (100.00%)
Профит фактор:
15.74
Мат. ожидание:
102.20 USD
Средняя прибыль:
102.20 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.24 USD
Максимальная:
15.24 USD (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (15.24 USD)
По эквити:
3.51% (3 545.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 993
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 765
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.35 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 022.03 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.27 × 859
AdmiralMarkets-Live
2.90 × 10
XMGlobal-MT5 2
4.40 × 5
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Please Note:

This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.

Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.

For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com


Strategy:

Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions. 

Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.

Нет отзывов
2026.01.05 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 10:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 10:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 10:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.