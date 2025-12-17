- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
11 (91.66%)
亏损交易:
1 (8.33%)
最好交易:
124.35 USD
最差交易:
-40.61 USD
毛利:
1 114.68 USD (835 pips)
毛利亏损:
-108.46 USD (28 pips)
最大连续赢利:
11 (1 114.68 USD)
最大连续盈利:
1 114.68 USD (11)
夏普比率:
1.93
交易活动:
7.63%
最大入金加载:
28.83%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
17 小时
采收率:
23.12
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
12 (100.00%)
利润因子:
10.28
预期回报:
83.85 USD
平均利润:
101.33 USD
平均损失:
-108.46 USD
最大连续失误:
1 (-40.61 USD)
最大连续亏损:
-40.61 USD (1)
每月增长:
1.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.24 USD
最大值:
43.53 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (15.24 USD)
净值:
3.52% (3 552.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|807
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +124.35 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 114.68 USD
最大连续亏损: -40.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Please Note:
This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.
Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.
For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com
Strategy:
Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions.
Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
1
100%
12
91%
8%
10.27
83.85
USD
USD
4%
1:200