Harry Ugochukwu Okafor

UGOFX Trading Systems

Harry Ugochukwu Okafor
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
124.35 USD
Pior negociação:
-40.61 USD
Lucro bruto:
1 238.58 USD (928 pips)
Perda bruta:
-108.46 USD (28 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 114.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 114.68 USD (11)
Índice de Sharpe:
2.03
Atividade de negociação:
8.65%
Depósito máximo carregado:
28.83%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
25.96
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
13 (100.00%)
Fator de lucro:
11.42
Valor esperado:
86.93 USD
Lucro médio:
103.22 USD
Perda média:
-108.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-40.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.61 USD (1)
Crescimento mensal:
1.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.24 USD
Máximo:
43.53 USD (0.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (15.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (3 718.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 900
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +124.35 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 114.68 USD
Máxima perda consecutiva: -40.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.27 × 859
AdmiralMarkets-Live
2.90 × 10
XMGlobal-MT5 2
4.40 × 5
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Please Note:

This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.

Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.

For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com


Strategy:

Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions. 

Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.

Sem comentários
2026.01.05 11:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 14:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 13:59
Share of trading days is too low
2026.01.02 13:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 11:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 10:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 10:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 10:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 10:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 10:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
