- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|900
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.27 × 859
|
AdmiralMarkets-Live
|2.90 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|4.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
Please Note:
This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.
Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.
For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com
Strategy:
Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions.
Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.
