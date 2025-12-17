- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
12 (92.30%)
損失トレード:
1 (7.69%)
ベストトレード:
124.35 USD
最悪のトレード:
-40.61 USD
総利益:
1 238.58 USD (928 pips)
総損失:
-108.46 USD (28 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 114.68 USD)
最大連続利益:
1 114.68 USD (11)
シャープレシオ:
2.03
取引アクティビティ:
8.65%
最大入金額:
32.97%
最近のトレード:
20 分前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
25.96
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
13 (100.00%)
プロフィットファクター:
11.42
期待されたペイオフ:
86.93 USD
平均利益:
103.22 USD
平均損失:
-108.46 USD
最大連続の負け:
1 (-40.61 USD)
最大連続損失:
-40.61 USD (1)
月間成長:
1.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.24 USD
最大の:
43.53 USD (0.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.02% (15.24 USD)
エクイティによる:
4.26% (4 304.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|900
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +124.35 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 114.68 USD
最大連続損失: -40.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFXInternational-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.27 × 859
|
AdmiralMarkets-Live
|2.90 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|4.40 × 5
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
Please Note:
This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.
Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.
For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com
Strategy:
Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions.
Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.
レビューなし
