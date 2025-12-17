- 자본
19
이익 거래:
18 (94.73%)
손실 거래:
1 (5.26%)
최고의 거래:
129.65 USD
최악의 거래:
-40.61 USD
총 수익:
1 844.33 USD (1 382 pips)
총 손실:
-143.60 USD (28 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 114.68 USD)
연속 최대 이익:
1 114.68 USD (11)
샤프 비율:
2.21
거래 활동:
18.45%
최대 입금량:
45.65%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
33
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
39.07
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
19 (100.00%)
수익 요인:
12.84
기대수익:
89.51 USD
평균 이익:
102.46 USD
평균 손실:
-143.60 USD
연속 최대 손실:
1 (-40.61 USD)
연속 최대 손실:
-40.61 USD (1)
월별 성장률:
1.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.24 USD
최대한의:
43.53 USD (0.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.02% (15.24 USD)
자본금별:
7.57% (7 696.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Please Note:
This MQL5 signal serves solely as a verified performance tracker and trading journal.
Pricing is intentionally set high to maintain exclusivity.
For private trade copying or mirroring, please reach out directly at harry@ugofx.com
Strategy:
Dynamic grid mean-reversion strategy applied across multiple forex pairs, primarily targeting range-bound conditions.
Uses adaptive grid spacing and occasional protective hedging to manage extended price movements.
