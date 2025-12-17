СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Haven Gold Miner
Maksim Tarutin

Haven Gold Miner

Maksim Tarutin
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
7 (22.58%)
Убыточных трейдов:
24 (77.42%)
Лучший трейд:
71.23 USD
Худший трейд:
-10.91 USD
Общая прибыль:
193.08 USD (19 391 pips)
Общий убыток:
-160.22 USD (15 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (16.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.23 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
11.43%
Макс. загрузка депозита:
8.39%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
22 (70.97%)
Коротких трейдов:
9 (29.03%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
27.58 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-66.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.52 USD (8)
Прирост в месяц:
32.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.65 USD
Максимальная:
66.79 USD (35.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.15% (66.76 USD)
По эквити:
5.22% (7.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.23 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +16.83 USD
Макс. убыток в серии: -66.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.43 × 989
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 19...
Нет отзывов
2026.01.14 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 23:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Haven Gold Miner
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
173
USD
7
100%
31
22%
11%
1.20
1.06
USD
35%
1:500
Копировать

