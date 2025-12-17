- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
7 (22.58%)
Убыточных трейдов:
24 (77.42%)
Лучший трейд:
71.23 USD
Худший трейд:
-10.91 USD
Общая прибыль:
193.08 USD (19 391 pips)
Общий убыток:
-160.22 USD (15 845 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (16.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.23 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
11.43%
Макс. загрузка депозита:
8.39%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
22 (70.97%)
Коротких трейдов:
9 (29.03%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
1.06 USD
Средняя прибыль:
27.58 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-66.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.52 USD (8)
Прирост в месяц:
32.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.65 USD
Максимальная:
66.79 USD (35.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.15% (66.76 USD)
По эквити:
5.22% (7.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +71.23 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +16.83 USD
Макс. убыток в серии: -66.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
еще 19...
Нет отзывов
