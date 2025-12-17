SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Haven Gold Miner
Maksim Tarutin

Haven Gold Miner

Maksim Tarutin
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
7 (22.58%)
Transacciones Irrentables:
24 (77.42%)
Mejor transacción:
71.23 USD
Peor transacción:
-10.91 USD
Beneficio Bruto:
193.08 USD (19 391 pips)
Pérdidas Brutas:
-160.22 USD (15 845 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (16.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.23 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
11.43%
Carga máxima del depósito:
8.39%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
22 (70.97%)
Transacciones Cortas:
9 (29.03%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
27.58 USD
Pérdidas medias:
-6.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-66.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-66.52 USD (8)
Crecimiento al mes:
32.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.65 USD
Máxima:
66.79 USD (35.17%)
Reducción relativa:
De balance:
35.15% (66.76 USD)
De fondos:
5.22% (7.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +71.23 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +16.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -66.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.43 × 989
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
otros 19...
No hay comentarios
2026.01.14 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 23:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
