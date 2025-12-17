SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Haven Gold Miner
Maksim Tarutin

Haven Gold Miner

Maksim Tarutin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
7 (22.58%)
Verlusttrades:
24 (77.42%)
Bester Trade:
71.23 USD
Schlechtester Trade:
-10.91 USD
Bruttoprofit:
193.08 USD (19 391 pips)
Bruttoverlust:
-160.22 USD (15 845 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (16.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.23 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
11.43%
Max deposit load:
8.39%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
22 (70.97%)
Short-Positionen:
9 (29.03%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-66.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-66.52 USD (8)
Wachstum pro Monat :
32.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.65 USD
Maximaler:
66.79 USD (35.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.15% (66.76 USD)
Kapital:
5.22% (7.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +71.23 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -66.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.43 × 989
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
noch 19 ...
Keine Bewertungen
2026.01.14 20:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 00:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 23:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 23:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 05:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
