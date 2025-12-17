- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
7 (22.58%)
亏损交易:
24 (77.42%)
最好交易:
71.23 USD
最差交易:
-10.91 USD
毛利:
193.08 USD (19 391 pips)
毛利亏损:
-160.22 USD (15 845 pips)
最大连续赢利:
2 (16.83 USD)
最大连续盈利:
71.23 USD (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
11.43%
最大入金加载:
8.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.49
长期交易:
22 (70.97%)
短期交易:
9 (29.03%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
27.58 USD
平均损失:
-6.68 USD
最大连续失误:
8 (-66.52 USD)
最大连续亏损:
-66.52 USD (8)
每月增长:
32.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.65 USD
最大值:
66.79 USD (35.17%)
相对跌幅:
结余:
35.15% (66.76 USD)
净值:
5.22% (7.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.23 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +16.83 USD
最大连续亏损: -66.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
7
100%
31
22%
11%
1.20
1.06
USD
USD
35%
1:500