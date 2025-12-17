- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
7 (22.58%)
損失トレード:
24 (77.42%)
ベストトレード:
71.23 USD
最悪のトレード:
-10.91 USD
総利益:
193.08 USD (19 391 pips)
総損失:
-160.22 USD (15 845 pips)
最大連続の勝ち:
2 (16.83 USD)
最大連続利益:
71.23 USD (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
11.43%
最大入金額:
8.39%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
22 (70.97%)
短いトレード:
9 (29.03%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
27.58 USD
平均損失:
-6.68 USD
最大連続の負け:
8 (-66.52 USD)
最大連続損失:
-66.52 USD (8)
月間成長:
32.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.65 USD
最大の:
66.79 USD (35.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.15% (66.76 USD)
エクイティによる:
5.22% (7.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.23 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +16.83 USD
最大連続損失: -66.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
