- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
7 (22.58%)
Negociações com perda:
24 (77.42%)
Melhor negociação:
71.23 USD
Pior negociação:
-10.91 USD
Lucro bruto:
193.08 USD (19 391 pips)
Perda bruta:
-160.22 USD (15 845 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (16.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
71.23 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
11.43%
Depósito máximo carregado:
8.39%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
22 (70.97%)
Negociações curtas:
9 (29.03%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
27.58 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-66.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-66.52 USD (8)
Crescimento mensal:
32.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.65 USD
Máximo:
66.79 USD (35.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.15% (66.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.22% (7.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +71.23 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +16.83 USD
Máxima perda consecutiva: -66.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
19 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
7
100%
31
22%
11%
1.20
1.06
USD
USD
35%
1:500