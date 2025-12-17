SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Haven Gold Miner
Maksim Tarutin

Haven Gold Miner

0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
8.49 USD
Worst Trade:
-4.13 USD
Profitto lordo:
31.57 USD (3 166 pips)
Perdita lorda:
-29.42 USD (2 878 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (16.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-21.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.79 USD (6)
Crescita mensile:
1.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.65 USD
Massimale:
22.00 USD (17.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 288
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.49 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16.83 USD
Massima perdita consecutiva: -21.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 più
Non ci sono recensioni
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
