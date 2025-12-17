- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
7 (22.58%)
손실 거래:
24 (77.42%)
최고의 거래:
71.23 USD
최악의 거래:
-10.91 USD
총 수익:
193.08 USD (19 391 pips)
총 손실:
-160.22 USD (15 845 pips)
연속 최대 이익:
2 (16.83 USD)
연속 최대 이익:
71.23 USD (1)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
11.43%
최대 입금량:
8.39%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
22 (70.97%)
숏(주식차입매도):
9 (29.03%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
1.06 USD
평균 이익:
27.58 USD
평균 손실:
-6.68 USD
연속 최대 손실:
8 (-66.52 USD)
연속 최대 손실:
-66.52 USD (8)
월별 성장률:
32.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.65 USD
최대한의:
66.79 USD (35.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.15% (66.76 USD)
자본금별:
5.22% (7.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +71.23 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +16.83 USD
연속 최대 손실: -66.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.43 × 989
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
7
100%
31
22%
11%
1.20
1.06
USD
USD
35%
1:500