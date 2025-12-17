리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real7 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.66 × 125 TickmillEU-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.43 × 989 Tickmill-Live 2.70 × 6368 ICMarketsSC-MT5 3.00 × 119 Exness-MT5Real5 3.58 × 19 Exness-MT5Real 4.00 × 17 Aglobe-Live 4.00 × 3 AdmiralMarkets-Live 4.50 × 2 MaxusGlobalMarket-Main 4.50 × 2 TitanFX-MT5-01 4.63 × 79 Pepperstone-MT5-Live01 5.00 × 6 AdmiralsSC-Live 5.00 × 1 Alpari-MT5 5.41 × 32 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 5.74 × 39 ICMarketsEU-MT5-5 6.00 × 1 Exness-MT5Real6 6.00 × 3 RoboForex-ECN 7.00 × 13 ICMarketsSC-MT5-4 7.45 × 163 TradeMaxGlobal-Live 7.61 × 149