Victor Martin Schenker

The Surgeon

Victor Martin Schenker
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 10%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
21 (55.26%)
Убыточных трейдов:
17 (44.74%)
Лучший трейд:
37.53 EUR
Худший трейд:
-24.40 EUR
Общая прибыль:
303.27 EUR (75 221 pips)
Общий убыток:
-196.82 EUR (26 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (79.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
79.18 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
34.03%
Макс. загрузка депозита:
27.45%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
32 (84.21%)
Коротких трейдов:
6 (15.79%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.80 EUR
Средняя прибыль:
14.44 EUR
Средний убыток:
-11.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-61.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.15 EUR (6)
Прирост в месяц:
10.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.42 EUR
Максимальная:
61.15 EUR (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (61.15 EUR)
По эквити:
9.58% (93.40 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 17
UK100 9
US500 6
US30 5
USTEC 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 -24
UK100 -3
US500 25
US30 127
USTEC -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -6.9K
UK100 -247
US500 2.6K
US30 54K
USTEC -890
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.53 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +79.18 EUR
Макс. убыток в серии: -61.15 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 28
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 9
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 116
ICMarketsSC-MT5
13.35 × 7516
ICMarketsSC-MT5-2
14.52 × 45736
ICMarketsEU-MT5-2
16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy. 
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.19 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.19 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 18:08
Share of trading days is too low
2025.12.18 18:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 16:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 21:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 21:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.