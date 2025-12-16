- Прирост
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
21 (55.26%)
Убыточных трейдов:
17 (44.74%)
Лучший трейд:
37.53 EUR
Худший трейд:
-24.40 EUR
Общая прибыль:
303.27 EUR (75 221 pips)
Общий убыток:
-196.82 EUR (26 494 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (79.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
79.18 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
34.03%
Макс. загрузка депозита:
27.45%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
32 (84.21%)
Коротких трейдов:
6 (15.79%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
2.80 EUR
Средняя прибыль:
14.44 EUR
Средний убыток:
-11.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-61.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-61.15 EUR (6)
Прирост в месяц:
10.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.42 EUR
Максимальная:
61.15 EUR (5.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.82% (61.15 EUR)
По эквити:
9.58% (93.40 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|UK100
|9
|US500
|6
|US30
|5
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|-24
|UK100
|-3
|US500
|25
|US30
|127
|USTEC
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-6.9K
|UK100
|-247
|US500
|2.6K
|US30
|54K
|USTEC
|-890
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.53 EUR
Худший трейд: -24 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +79.18 EUR
Макс. убыток в серии: -61.15 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
