İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
37.00 EUR
En kötü işlem:
-24.40 EUR
Brüt kâr:
84.34 EUR (8 000 pips)
Brüt zarar:
-76.78 EUR (13 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (50.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
50.98 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
11.35%
Maks. mevduat yükü:
27.45%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.76 EUR
Ortalama kâr:
14.06 EUR
Ortalama zarar:
-19.20 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-29.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.50 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.42 EUR
Maksimum:
45.55 EUR (4.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.48% (45.55 EUR)
Varlığa göre:
9.58% (93.40 EUR)
|US500
|5
|DE40
|5
|US500
|22
|DE40
|-13
|US500
|2.5K
|DE40
|-7.5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.27 × 7474
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.07 × 44151
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
