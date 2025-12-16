- 成长
交易:
38
盈利交易:
21 (55.26%)
亏损交易:
17 (44.74%)
最好交易:
37.53 EUR
最差交易:
-24.40 EUR
毛利:
303.27 EUR (75 221 pips)
毛利亏损:
-196.82 EUR (26 494 pips)
最大连续赢利:
5 (79.18 EUR)
最大连续盈利:
79.18 EUR (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
34.03%
最大入金加载:
27.45%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.74
长期交易:
32 (84.21%)
短期交易:
6 (15.79%)
利润因子:
1.54
预期回报:
2.80 EUR
平均利润:
14.44 EUR
平均损失:
-11.58 EUR
最大连续失误:
6 (-61.15 EUR)
最大连续亏损:
-61.15 EUR (6)
每月增长:
10.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
43.42 EUR
最大值:
61.15 EUR (5.82%)
相对跌幅:
结余:
5.82% (61.15 EUR)
净值:
9.58% (93.40 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|UK100
|9
|US500
|6
|US30
|5
|USTEC
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|-24
|UK100
|-3
|US500
|25
|US30
|127
|USTEC
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-6.9K
|UK100
|-247
|US500
|2.6K
|US30
|54K
|USTEC
|-890
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.53 EUR
最差交易: -24 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +79.18 EUR
最大连续亏损: -61.15 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
没有评论
