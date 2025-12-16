- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
37.00 EUR
Worst Trade:
-24.40 EUR
Profitto lordo:
96.94 EUR (9 260 pips)
Perdita lorda:
-76.78 EUR (13 049 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (63.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
63.58 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
11.35%
Massimo carico di deposito:
27.45%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.83 EUR
Profitto medio:
13.85 EUR
Perdita media:
-19.20 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-29.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.50 EUR (2)
Crescita mensile:
1.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
43.42 EUR
Massimale:
45.55 EUR (4.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.48% (45.55 EUR)
Per equità:
9.58% (93.40 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|6
|US500
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|1
|US500
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|-6.3K
|US500
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.00 EUR
Worst Trade: -24 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +63.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -29.50 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.27 × 7474
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.07 × 44151
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
1
0%
11
63%
11%
1.26
1.83
EUR
EUR
10%
1:500