Negociações:
49
Negociações com lucro:
28 (57.14%)
Negociações com perda:
21 (42.86%)
Melhor negociação:
37.53 EUR
Pior negociação:
-49.81 EUR
Lucro bruto:
364.12 EUR (81 728 pips)
Perda bruta:
-282.15 EUR (34 293 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (79.18 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
79.18 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
28.42%
Depósito máximo carregado:
27.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
43 (87.76%)
Negociações curtas:
6 (12.24%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
1.67 EUR
Lucro médio:
13.00 EUR
Perda média:
-13.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-61.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-61.15 EUR (6)
Crescimento mensal:
8.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.42 EUR
Máximo:
61.15 EUR (5.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.82% (61.15 EUR)
Pelo Capital Líquido:
9.58% (93.40 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|US500
|12
|UK100
|9
|USTEC
|6
|US30
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|DE40
|-24
|US500
|18
|UK100
|-3
|USTEC
|-23
|US30
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|DE40
|-6.9K
|US500
|3.4K
|UK100
|-247
|USTEC
|-2.9K
|US30
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.53 EUR
Pior negociação: -50 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +79.18 EUR
Máxima perda consecutiva: -61.15 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
Sem comentários
