- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
28 (56.00%)
Verlusttrades:
22 (44.00%)
Bester Trade:
37.53 EUR
Schlechtester Trade:
-49.81 EUR
Bruttoprofit:
364.12 EUR (81 728 pips)
Bruttoverlust:
-303.56 EUR (35 132 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (79.18 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
79.18 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
27.06%
Max deposit load:
27.45%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.99
Long-Positionen:
44 (88.00%)
Short-Positionen:
6 (12.00%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.21 EUR
Durchschnittlicher Profit:
13.00 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-13.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-61.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.15 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
5.97%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
43.42 EUR
Maximaler:
61.15 EUR (5.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.82% (61.15 EUR)
Kapital:
9.58% (93.40 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|US500
|13
|UK100
|9
|USTEC
|6
|US30
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DE40
|-24
|US500
|-7
|UK100
|-3
|USTEC
|-23
|US30
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DE40
|-6.9K
|US500
|2.5K
|UK100
|-247
|USTEC
|-2.9K
|US30
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +37.53 EUR
Schlechtester Trade: -50 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +79.18 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.15 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
2
0%
50
56%
27%
1.19
1.21
EUR
EUR
10%
1:500