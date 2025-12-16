- Incremento
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
28 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
21 (42.86%)
Mejor transacción:
37.53 EUR
Peor transacción:
-49.81 EUR
Beneficio Bruto:
364.12 EUR (81 728 pips)
Pérdidas Brutas:
-282.15 EUR (34 293 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (79.18 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
79.18 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
28.42%
Carga máxima del depósito:
27.45%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
43 (87.76%)
Transacciones Cortas:
6 (12.24%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
1.67 EUR
Beneficio medio:
13.00 EUR
Pérdidas medias:
-13.44 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-61.15 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.15 EUR (6)
Crecimiento al mes:
8.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.42 EUR
Máxima:
61.15 EUR (5.82%)
Reducción relativa:
De balance:
5.82% (61.15 EUR)
De fondos:
9.58% (93.40 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|US500
|12
|UK100
|9
|USTEC
|6
|US30
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DE40
|-24
|US500
|18
|UK100
|-3
|USTEC
|-23
|US30
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DE40
|-6.9K
|US500
|3.4K
|UK100
|-247
|USTEC
|-2.9K
|US30
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.53 EUR
Peor transacción: -50 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +79.18 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -61.15 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
No hay comentarios
