トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
37.53 EUR
最悪のトレード:
-49.81 EUR
総利益:
364.12 EUR (81 728 pips)
総損失:
-282.15 EUR (34 293 pips)
最大連続の勝ち:
5 (79.18 EUR)
最大連続利益:
79.18 EUR (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
28.42%
最大入金額:
27.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
43 (87.76%)
短いトレード:
6 (12.24%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
1.67 EUR
平均利益:
13.00 EUR
平均損失:
-13.44 EUR
最大連続の負け:
6 (-61.15 EUR)
最大連続損失:
-61.15 EUR (6)
月間成長:
8.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.42 EUR
最大の:
61.15 EUR (5.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.82% (61.15 EUR)
エクイティによる:
9.58% (93.40 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|17
|US500
|12
|UK100
|9
|USTEC
|6
|US30
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|-24
|US500
|18
|UK100
|-3
|USTEC
|-23
|US30
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-6.9K
|US500
|3.4K
|UK100
|-247
|USTEC
|-2.9K
|US30
|54K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.53 EUR
最悪のトレード: -50 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +79.18 EUR
最大連続損失: -61.15 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 116
|
ICMarketsSC-MT5
|13.35 × 7516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45736
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
Signal for monitoring my own strategy.
レビューなし
