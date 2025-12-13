- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|6
|EURNZD
|5
|AUDNZD
|5
|GBPJPY
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|5
|GBPUSD
|5
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-6
|EURNZD
|-8
|AUDNZD
|-5
|GBPJPY
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|-1
|NZDJPY
|-2
|EURJPY
|4
|CADJPY
|4
|EURAUD
|-1
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-989
|EURNZD
|-1.4K
|AUDNZD
|-897
|GBPJPY
|1K
|GBPAUD
|585
|GBPCHF
|160
|GBPUSD
|-50
|NZDJPY
|-339
|EURJPY
|694
|CADJPY
|573
|EURAUD
|-199
|AUDJPY
|460
|USDJPY
|269
|AUDCAD
|142
|EURUSD
|-301
|AUDCHF
|-264
|NZDCHF
|56
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|AUDUSD
|-458
|USDCAD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
USD
USD
USD