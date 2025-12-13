СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BBTA 2026
Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
67 (80.72%)
Убыточных трейдов:
16 (19.28%)
Лучший трейд:
3.33 USD
Худший трейд:
-6.42 USD
Общая прибыль:
49.70 USD (6 926 pips)
Общий убыток:
-72.47 USD (9 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (16.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.15 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
85.99%
Макс. загрузка депозита:
8.58%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.52
Длинных трейдов:
62 (74.70%)
Коротких трейдов:
21 (25.30%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.27 USD
Средняя прибыль:
0.74 USD
Средний убыток:
-4.53 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-19.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.95 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
28.62 USD
Максимальная:
43.64 USD (8.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (43.64 USD)
По эквити:
5.84% (29.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 6
EURNZD 5
AUDNZD 5
GBPJPY 5
GBPAUD 5
GBPCHF 5
GBPUSD 5
NZDJPY 4
EURJPY 4
CADJPY 4
EURAUD 4
AUDJPY 4
USDJPY 3
AUDCAD 3
EURUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -6
EURNZD -8
AUDNZD -5
GBPJPY 6
GBPAUD 4
GBPCHF 2
GBPUSD -1
NZDJPY -2
EURJPY 4
CADJPY 4
EURAUD -1
AUDJPY 3
USDJPY 2
AUDCAD 1
EURUSD -3
AUDCHF -3
NZDCHF 1
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
AUDUSD -5
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -989
EURNZD -1.4K
AUDNZD -897
GBPJPY 1K
GBPAUD 585
GBPCHF 160
GBPUSD -50
NZDJPY -339
EURJPY 694
CADJPY 573
EURAUD -199
AUDJPY 460
USDJPY 269
AUDCAD 142
EURUSD -301
AUDCHF -264
NZDCHF 56
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
AUDUSD -458
USDCAD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.33 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.15 USD
Макс. убыток в серии: -19.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


Нет отзывов
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BBTA 2026
30 USD в месяц
-5%
0
0
USD
477
USD
2
0%
83
80%
86%
0.68
-0.27
USD
8%
1:300
Копировать

