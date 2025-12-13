SinaisSeções
Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
75 (82.41%)
Negociações com perda:
16 (17.58%)
Melhor negociação:
3.33 USD
Pior negociação:
-6.42 USD
Lucro bruto:
50.85 USD (7 095 pips)
Perda bruta:
-72.47 USD (9 598 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (16.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.15 USD (19)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
89.14%
Depósito máximo carregado:
8.58%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
65 (71.43%)
Negociações curtas:
26 (28.57%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
0.68 USD
Perda média:
-4.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-19.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.95 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
28.62 USD
Máximo:
43.64 USD (8.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (43.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.84% (29.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 7
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
AUDNZD 5
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
GBPCHF 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURAUD 4
AUDCAD 3
EURUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY -6
GBPJPY 7
GBPUSD 0
EURNZD -8
NZDJPY -2
AUDNZD -5
EURJPY 5
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPCHF 2
AUDJPY 3
USDJPY 2
EURAUD -1
AUDCAD 1
EURUSD -3
AUDCHF -3
NZDCHF 1
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
AUDUSD -5
USDCAD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY -962
GBPJPY 1K
GBPUSD -42
EURNZD -1.4K
NZDJPY -333
AUDNZD -897
EURJPY 748
CADJPY 585
GBPAUD 585
GBPCHF 160
AUDJPY 464
USDJPY 301
EURAUD -199
AUDCAD 142
EURUSD -301
AUDCHF -264
NZDCHF 56
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
AUDUSD -458
USDCAD 58
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.33 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.15 USD
Máxima perda consecutiva: -19.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


Sem comentários
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BBTA 2026
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
478
USD
2
0%
91
82%
89%
0.70
-0.24
USD
8%
1:300
