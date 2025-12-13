- Crescimento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|-6
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|0
|EURNZD
|-8
|NZDJPY
|-2
|AUDNZD
|-5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|-962
|GBPJPY
|1K
|GBPUSD
|-42
|EURNZD
|-1.4K
|NZDJPY
|-333
|AUDNZD
|-897
|EURJPY
|748
|CADJPY
|585
|GBPAUD
|585
|GBPCHF
|160
|AUDJPY
|464
|USDJPY
|301
|EURAUD
|-199
|AUDCAD
|142
|EURUSD
|-301
|AUDCHF
|-264
|NZDCHF
|56
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|AUDUSD
|-458
|USDCAD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
USD
USD
USD