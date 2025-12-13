- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY
|-6
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|0
|EURNZD
|-8
|NZDJPY
|-2
|AUDNZD
|-5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY
|-962
|GBPJPY
|1K
|GBPUSD
|-42
|EURNZD
|-1.4K
|NZDJPY
|-333
|AUDNZD
|-897
|EURJPY
|748
|CADJPY
|585
|GBPAUD
|585
|GBPCHF
|160
|AUDJPY
|464
|USDJPY
|301
|EURAUD
|-199
|AUDCAD
|142
|EURUSD
|-301
|AUDCHF
|-264
|NZDCHF
|56
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|AUDUSD
|-458
|USDCAD
|58
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
