Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -4%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
75 (82.41%)
Transacciones Irrentables:
16 (17.58%)
Mejor transacción:
3.33 USD
Peor transacción:
-6.42 USD
Beneficio Bruto:
50.85 USD (7 095 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.47 USD (9 598 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (16.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.15 USD (19)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
89.14%
Carga máxima del depósito:
8.58%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
65 (71.43%)
Transacciones Cortas:
26 (28.57%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
0.68 USD
Pérdidas medias:
-4.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-19.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.95 USD (4)
Crecimiento al mes:
-4.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
28.62 USD
Máxima:
43.64 USD (8.47%)
Reducción relativa:
De balance:
8.47% (43.64 USD)
De fondos:
5.84% (29.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 7
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
AUDNZD 5
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
GBPCHF 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURAUD 4
AUDCAD 3
EURUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY -6
GBPJPY 7
GBPUSD 0
EURNZD -8
NZDJPY -2
AUDNZD -5
EURJPY 5
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPCHF 2
AUDJPY 3
USDJPY 2
EURAUD -1
AUDCAD 1
EURUSD -3
AUDCHF -3
NZDCHF 1
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
AUDUSD -5
USDCAD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY -962
GBPJPY 1K
GBPUSD -42
EURNZD -1.4K
NZDJPY -333
AUDNZD -897
EURJPY 748
CADJPY 585
GBPAUD 585
GBPCHF 160
AUDJPY 464
USDJPY 301
EURAUD -199
AUDCAD 142
EURUSD -301
AUDCHF -264
NZDCHF 56
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
AUDUSD -458
USDCAD 58
Mejor transacción: +3.33 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +16.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


No hay comentarios
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
