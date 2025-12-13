- Crescita
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.