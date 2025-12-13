- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|GBPAUD
|7
|NZDJPY
|6
|AUDNZD
|6
|CADJPY
|6
|GBPCHF
|6
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|6
|EURNZD
|5
|EURJPY
|5
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|4
|USDJPY
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|-6
|GBPJPY
|8
|GBPAUD
|5
|NZDJPY
|-5
|AUDNZD
|-5
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|0
|AUDJPY
|3
|EURNZD
|-8
|EURJPY
|5
|EURAUD
|0
|NZDCHF
|1
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|AUDCHF
|-3
|EURUSD
|-3
|AUDUSD
|-4
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|-854
|GBPJPY
|1.2K
|GBPAUD
|692
|NZDJPY
|-836
|AUDNZD
|-861
|CADJPY
|668
|GBPCHF
|311
|GBPUSD
|-42
|AUDJPY
|510
|EURNZD
|-1.4K
|EURJPY
|748
|EURAUD
|-43
|NZDCHF
|66
|USDJPY
|301
|AUDCAD
|173
|AUDCHF
|-235
|EURUSD
|-301
|AUDUSD
|-426
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|USDCAD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
USD
