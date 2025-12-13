SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BBTA 2026
Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
106
Gewinntrades:
89 (83.96%)
Verlusttrades:
17 (16.04%)
Bester Trade:
3.33 USD
Schlechtester Trade:
-6.42 USD
Bruttoprofit:
58.35 USD (8 041 pips)
Bruttoverlust:
-75.69 USD (10 101 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (11.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.15 USD (19)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
89.14%
Max deposit load:
8.58%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
47
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
76 (71.70%)
Short-Positionen:
30 (28.30%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.66 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-19.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.95 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-3.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
28.62 USD
Maximaler:
43.64 USD (8.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.47% (43.64 USD)
Kapital:
5.84% (29.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
CHFJPY 8
GBPJPY 7
GBPAUD 7
NZDJPY 6
AUDNZD 6
CADJPY 6
GBPCHF 6
GBPUSD 6
AUDJPY 6
EURNZD 5
EURJPY 5
EURAUD 5
NZDCHF 4
USDJPY 4
AUDCAD 4
AUDCHF 4
EURUSD 3
AUDUSD 3
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY -6
GBPJPY 8
GBPAUD 5
NZDJPY -5
AUDNZD -5
CADJPY 4
GBPCHF 4
GBPUSD 0
AUDJPY 3
EURNZD -8
EURJPY 5
EURAUD 0
NZDCHF 1
USDJPY 2
AUDCAD 1
AUDCHF -3
EURUSD -3
AUDUSD -4
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY -854
GBPJPY 1.2K
GBPAUD 692
NZDJPY -836
AUDNZD -861
CADJPY 668
GBPCHF 311
GBPUSD -42
AUDJPY 510
EURNZD -1.4K
EURJPY 748
EURAUD -43
NZDCHF 66
USDJPY 301
AUDCAD 173
AUDCHF -235
EURUSD -301
AUDUSD -426
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
USDCAD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.33 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


Keine Bewertungen
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
