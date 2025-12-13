- 成长
交易:
90
盈利交易:
74 (82.22%)
亏损交易:
16 (17.78%)
最好交易:
3.33 USD
最差交易:
-6.42 USD
毛利:
50.76 USD (7 087 pips)
毛利亏损:
-72.47 USD (9 598 pips)
最大连续赢利:
19 (16.15 USD)
最大连续盈利:
16.15 USD (19)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
88.08%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
64 (71.11%)
短期交易:
26 (28.89%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
0.69 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
4 (-19.95 USD)
最大连续亏损:
-19.95 USD (4)
每月增长:
-4.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
28.62 USD
最大值:
43.64 USD (8.47%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (43.64 USD)
净值:
5.84% (29.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|5
|GBPUSD
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|-6
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|-8
|NZDJPY
|-2
|AUDNZD
|-5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|-1
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-962
|GBPJPY
|1K
|EURNZD
|-1.4K
|NZDJPY
|-333
|AUDNZD
|-897
|EURJPY
|748
|CADJPY
|585
|GBPAUD
|585
|GBPCHF
|160
|GBPUSD
|-50
|AUDJPY
|464
|USDJPY
|301
|EURAUD
|-199
|AUDCAD
|142
|EURUSD
|-301
|AUDCHF
|-264
|NZDCHF
|56
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|AUDUSD
|-458
|USDCAD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
478
USD
USD
2
0%
90
82%
88%
0.70
-0.24
USD
USD
8%
1:300