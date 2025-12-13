信号部分
Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
90
盈利交易:
74 (82.22%)
亏损交易:
16 (17.78%)
最好交易:
3.33 USD
最差交易:
-6.42 USD
毛利:
50.76 USD (7 087 pips)
毛利亏损:
-72.47 USD (9 598 pips)
最大连续赢利:
19 (16.15 USD)
最大连续盈利:
16.15 USD (19)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
88.08%
最大入金加载:
8.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
46
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
64 (71.11%)
短期交易:
26 (28.89%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
0.69 USD
平均损失:
-4.53 USD
最大连续失误:
4 (-19.95 USD)
最大连续亏损:
-19.95 USD (4)
每月增长:
-4.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
28.62 USD
最大值:
43.64 USD (8.47%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (43.64 USD)
净值:
5.84% (29.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 7
GBPJPY 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
AUDNZD 5
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
GBPCHF 5
GBPUSD 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURAUD 4
AUDCAD 3
EURUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY -6
GBPJPY 7
EURNZD -8
NZDJPY -2
AUDNZD -5
EURJPY 5
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPCHF 2
GBPUSD -1
AUDJPY 3
USDJPY 2
EURAUD -1
AUDCAD 1
EURUSD -3
AUDCHF -3
NZDCHF 1
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
AUDUSD -5
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY -962
GBPJPY 1K
EURNZD -1.4K
NZDJPY -333
AUDNZD -897
EURJPY 748
CADJPY 585
GBPAUD 585
GBPCHF 160
GBPUSD -50
AUDJPY 464
USDJPY 301
EURAUD -199
AUDCAD 142
EURUSD -301
AUDCHF -264
NZDCHF 56
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
AUDUSD -458
USDCAD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.33 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +16.15 USD
最大连续亏损: -19.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


没有评论
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
