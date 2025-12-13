- 자본
- 축소
트레이드:
168
이익 거래:
144 (85.71%)
손실 거래:
24 (14.29%)
최고의 거래:
3.33 USD
최악의 거래:
-6.42 USD
총 수익:
98.98 USD (13 527 pips)
총 손실:
-110.82 USD (14 731 pips)
연속 최대 이익:
27 (11.84 USD)
연속 최대 이익:
18.31 USD (21)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
93.52%
최대 입금량:
8.58%
최근 거래:
18 분 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.23
롱(주식매수):
118 (70.24%)
숏(주식차입매도):
50 (29.76%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
0.69 USD
평균 손실:
-4.62 USD
연속 최대 손실:
4 (-19.95 USD)
연속 최대 손실:
-19.95 USD (4)
월별 성장률:
-2.37%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.57 USD
최대한의:
51.59 USD (10.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.02% (51.59 USD)
자본금별:
8.25% (38.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|10
|AUDJPY
|10
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|9
|CADJPY
|9
|AUDCAD
|9
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|9
|AUDCHF
|9
|GBPUSD
|8
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|7
|EURNZD
|6
|NZDCHF
|6
|USDJPY
|6
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|-3
|CHFJPY
|-2
|GBPCHF
|4
|AUDJPY
|6
|EURJPY
|10
|GBPJPY
|8
|CADJPY
|6
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|-1
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|-4
|NZDJPY
|-5
|GBPCAD
|-2
|EURNZD
|-13
|NZDCHF
|-3
|USDJPY
|4
|EURUSD
|-7
|USDCHF
|-3
|AUDUSD
|-4
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|-9
|NZDUSD
|-5
|NZDCAD
|-3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-495
|CHFJPY
|-338
|GBPCHF
|345
|AUDJPY
|927
|EURJPY
|1.6K
|GBPJPY
|1.3K
|CADJPY
|861
|AUDCAD
|697
|GBPAUD
|-104
|EURAUD
|760
|AUDCHF
|65
|GBPUSD
|-429
|NZDJPY
|-830
|GBPCAD
|-225
|EURNZD
|-2.2K
|NZDCHF
|-211
|USDJPY
|557
|EURUSD
|-704
|USDCHF
|-247
|AUDUSD
|-422
|USDCAD
|258
|GBPNZD
|-1.5K
|NZDUSD
|-491
|NZDCAD
|-380
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.33 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +11.84 USD
연속 최대 손실: -19.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
488
USD
USD
4
0%
168
85%
94%
0.89
-0.07
USD
USD
10%
1:300