トレード:
91
利益トレード:
75 (82.41%)
損失トレード:
16 (17.58%)
ベストトレード:
3.33 USD
最悪のトレード:
-6.42 USD
総利益:
50.85 USD (7 095 pips)
総損失:
-72.47 USD (9 598 pips)
最大連続の勝ち:
19 (16.15 USD)
最大連続利益:
16.15 USD (19)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
89.14%
最大入金額:
8.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
65 (71.43%)
短いトレード:
26 (28.57%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
0.68 USD
平均損失:
-4.53 USD
最大連続の負け:
4 (-19.95 USD)
最大連続損失:
-19.95 USD (4)
月間成長:
-4.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.62 USD
最大の:
43.64 USD (8.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (43.64 USD)
エクイティによる:
5.84% (29.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURNZD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDNZD
|5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPAUD
|5
|GBPCHF
|5
|AUDJPY
|5
|USDJPY
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURUSD
|3
|AUDCHF
|3
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|-6
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|0
|EURNZD
|-8
|NZDJPY
|-2
|AUDNZD
|-5
|EURJPY
|5
|CADJPY
|4
|GBPAUD
|4
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|3
|USDJPY
|2
|EURAUD
|-1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|-3
|AUDCHF
|-3
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|-3
|USDCHF
|-6
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|-962
|GBPJPY
|1K
|GBPUSD
|-42
|EURNZD
|-1.4K
|NZDJPY
|-333
|AUDNZD
|-897
|EURJPY
|748
|CADJPY
|585
|GBPAUD
|585
|GBPCHF
|160
|AUDJPY
|464
|USDJPY
|301
|EURAUD
|-199
|AUDCAD
|142
|EURUSD
|-301
|AUDCHF
|-264
|NZDCHF
|56
|GBPCAD
|160
|NZDUSD
|-491
|GBPNZD
|-644
|NZDCAD
|-380
|USDCHF
|-432
|AUDUSD
|-458
|USDCAD
|58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
ベストトレード: +3.33 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.15 USD
最大連続損失: -19.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.
