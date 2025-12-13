シグナルセクション
Rosli Alih

BBTA 2026

Rosli Alih
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
VantageInternational-Live 15
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
75 (82.41%)
損失トレード:
16 (17.58%)
ベストトレード:
3.33 USD
最悪のトレード:
-6.42 USD
総利益:
50.85 USD (7 095 pips)
総損失:
-72.47 USD (9 598 pips)
最大連続の勝ち:
19 (16.15 USD)
最大連続利益:
16.15 USD (19)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
89.14%
最大入金額:
8.58%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
65 (71.43%)
短いトレード:
26 (28.57%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
0.68 USD
平均損失:
-4.53 USD
最大連続の負け:
4 (-19.95 USD)
最大連続損失:
-19.95 USD (4)
月間成長:
-4.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
28.62 USD
最大の:
43.64 USD (8.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (43.64 USD)
エクイティによる:
5.84% (29.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 7
GBPJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 5
NZDJPY 5
AUDNZD 5
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPAUD 5
GBPCHF 5
AUDJPY 5
USDJPY 4
EURAUD 4
AUDCAD 3
EURUSD 3
AUDCHF 3
NZDCHF 2
GBPCAD 2
NZDUSD 2
GBPNZD 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
AUDUSD 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY -6
GBPJPY 7
GBPUSD 0
EURNZD -8
NZDJPY -2
AUDNZD -5
EURJPY 5
CADJPY 4
GBPAUD 4
GBPCHF 2
AUDJPY 3
USDJPY 2
EURAUD -1
AUDCAD 1
EURUSD -3
AUDCHF -3
NZDCHF 1
GBPCAD 1
NZDUSD -5
GBPNZD -4
NZDCAD -3
USDCHF -6
AUDUSD -5
USDCAD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY -962
GBPJPY 1K
GBPUSD -42
EURNZD -1.4K
NZDJPY -333
AUDNZD -897
EURJPY 748
CADJPY 585
GBPAUD 585
GBPCHF 160
AUDJPY 464
USDJPY 301
EURAUD -199
AUDCAD 142
EURUSD -301
AUDCHF -264
NZDCHF 56
GBPCAD 160
NZDUSD -491
GBPNZD -644
NZDCAD -380
USDCHF -432
AUDUSD -458
USDCAD 58
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.33 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.15 USD
最大連続損失: -19.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trade based on BBTA (Beck Basic Technical Analysis) strategy. BBTA is a day trader applying the BBTA (Trend-Following) strategy to identify and capitalize on short-term forex market trends. Each trade targets 1–100 pips profit with a controlled risk of 0–1.5% per position. All trading is executed through MetaTrader 4 or 5. For inquiries about trading methods/ money management/ risk management/ copytrade setup, please contact me at 014-2259040.


レビューなし
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 07:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 03:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 02:29
Share of trading days is too low
2025.12.15 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.13 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.13 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
