- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
46 (85.18%)
Убыточных трейдов:
8 (14.81%)
Лучший трейд:
244.16 AUD
Худший трейд:
-191.62 AUD
Общая прибыль:
2 431.82 AUD (33 100 pips)
Общий убыток:
-476.30 AUD (6 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (461.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
558.60 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
13.62%
Макс. загрузка депозита:
4.51%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.60
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.11
Мат. ожидание:
36.21 AUD
Средняя прибыль:
52.87 AUD
Средний убыток:
-59.54 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-348.44 AUD)
Макс. убыток в серии:
-348.44 AUD (2)
Прирост в месяц:
22.83%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.80 AUD
Максимальная:
349.10 AUD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.39% (348.66 AUD)
По эквити:
13.67% (1 407.32 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDCAD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +244.16 AUD
Худший трейд: -192 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +461.33 AUD
Макс. убыток в серии: -348.44 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.90 × 6640
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|4.16 × 31
|
RoboForex-ECN
|4.31 × 139
|
Darwinex-Live
|4.33 × 48
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
XM.COM-MT5
|5.06 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
xChief-MT5
|6.11 × 9
еще 73...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
1
795
USD
USD
11K
AUD
AUD
4
81%
54
85%
14%
5.10
36.21
AUD
AUD
14%
1:500