Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 отзывов
Надежность
4 недели
1 / 795 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
46 (85.18%)
Убыточных трейдов:
8 (14.81%)
Лучший трейд:
244.16 AUD
Худший трейд:
-191.62 AUD
Общая прибыль:
2 431.82 AUD (33 100 pips)
Общий убыток:
-476.30 AUD (6 307 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (461.33 AUD)
Макс. прибыль в серии:
558.60 AUD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
13.62%
Макс. загрузка депозита:
4.51%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
5.60
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.11
Мат. ожидание:
36.21 AUD
Средняя прибыль:
52.87 AUD
Средний убыток:
-59.54 AUD
Макс. серия проигрышей:
2 (-348.44 AUD)
Макс. убыток в серии:
-348.44 AUD (2)
Прирост в месяц:
22.83%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.80 AUD
Максимальная:
349.10 AUD (3.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.39% (348.66 AUD)
По эквити:
13.67% (1 407.32 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 53
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
AUDCAD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +244.16 AUD
Худший трейд: -192 AUD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +461.33 AUD
Макс. убыток в серии: -348.44 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.90 × 6640
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.71 × 92
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 31
RoboForex-ECN
4.31 × 139
Darwinex-Live
4.33 × 48
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
XM.COM-MT5
5.06 × 36
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
xChief-MT5
6.11 × 9
еще 73...
Нет отзывов
2025.12.17 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Matrix Gold only
30 USD в месяц
23%
1
795
USD
11K
AUD
4
81%
54
85%
14%
5.10
36.21
AUD
14%
1:500
Копировать

