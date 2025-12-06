SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Matrix Gold only
Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
1 / 807 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
49 (85.96%)
Verlusttrades:
8 (14.04%)
Bester Trade:
244.16 AUD
Schlechtester Trade:
-191.62 AUD
Bruttoprofit:
2 516.80 AUD (34 244 pips)
Bruttoverlust:
-476.63 AUD (6 307 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (461.33 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
643.58 AUD (7)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
12.24%
Max deposit load:
4.51%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
5.84
Long-Positionen:
57 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.28
Mathematische Gewinnerwartung:
35.79 AUD
Durchschnittlicher Profit:
51.36 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.58 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-348.44 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-348.44 AUD (2)
Wachstum pro Monat :
23.82%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.80 AUD
Maximaler:
349.10 AUD (3.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.39% (348.66 AUD)
Kapital:
13.67% (1 407.32 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +244.16 AUD
Schlechtester Trade: -192 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +461.33 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -348.44 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.90 × 6766
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.58 × 96
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 31
RoboForex-ECN
4.31 × 139
Darwinex-Live
4.33 × 48
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
XM.COM-MT5
5.06 × 36
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
xChief-MT5
6.11 × 9
noch 73 ...
Keine Bewertungen
2025.12.17 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.