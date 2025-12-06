- 成长
交易:
55
盈利交易:
47 (85.45%)
亏损交易:
8 (14.55%)
最好交易:
244.16 AUD
最差交易:
-191.62 AUD
毛利:
2 462.12 AUD (33 507 pips)
毛利亏损:
-476.41 AUD (6 307 pips)
最大连续赢利:
10 (461.33 AUD)
最大连续盈利:
588.90 AUD (5)
夏普比率:
0.61
交易活动:
12.24%
最大入金加载:
4.51%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
5.69
长期交易:
55 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.17
预期回报:
36.10 AUD
平均利润:
52.39 AUD
平均损失:
-59.55 AUD
最大连续失误:
2 (-348.44 AUD)
最大连续亏损:
-348.44 AUD (2)
每月增长:
23.18%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
7.80 AUD
最大值:
349.10 AUD (3.38%)
相对跌幅:
结余:
3.39% (348.66 AUD)
净值:
13.67% (1 407.32 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDCAD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +244.16 AUD
最差交易: -192 AUD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +461.33 AUD
最大连续亏损: -348.44 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.92 × 6646
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|4.16 × 31
|
RoboForex-ECN
|4.31 × 139
|
Darwinex-Live
|4.33 × 48
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
XM.COM-MT5
|5.06 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
xChief-MT5
|6.11 × 9
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
23%
1
799
USD
USD
11K
AUD
AUD
4
81%
55
85%
12%
5.16
36.10
AUD
AUD
14%
1:500