SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Matrix Gold only
Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
1 / 803 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
48 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
8 (14.29%)
Mejor transacción:
244.16 AUD
Peor transacción:
-191.62 AUD
Beneficio Bruto:
2 482.40 AUD (33 780 pips)
Pérdidas Brutas:
-476.52 AUD (6 307 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (461.33 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
609.18 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
12.24%
Carga máxima del depósito:
4.51%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
56 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.21
Beneficio Esperado:
35.82 AUD
Beneficio medio:
51.72 AUD
Pérdidas medias:
-59.57 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-348.44 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-348.44 AUD (2)
Crecimiento al mes:
23.42%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.80 AUD
Máxima:
349.10 AUD (3.38%)
Reducción relativa:
De balance:
3.39% (348.66 AUD)
De fondos:
13.67% (1 407.32 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 55
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 27K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +244.16 AUD
Peor transacción: -192 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +461.33 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -348.44 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.91 × 6666
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.71 × 92
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 31
RoboForex-ECN
4.31 × 139
Darwinex-Live
4.33 × 48
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
XM.COM-MT5
5.06 × 36
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
xChief-MT5
6.11 × 9
otros 73...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.17 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Matrix Gold only
30 USD al mes
23%
1
803
USD
11K
AUD
4
82%
56
85%
12%
5.20
35.82
AUD
14%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.