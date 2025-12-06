シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Matrix Gold only
Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
レビュー0件
信頼性
4週間
1 / 803 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
48 (85.71%)
損失トレード:
8 (14.29%)
ベストトレード:
244.16 AUD
最悪のトレード:
-191.62 AUD
総利益:
2 482.40 AUD (33 780 pips)
総損失:
-476.52 AUD (6 307 pips)
最大連続の勝ち:
10 (461.33 AUD)
最大連続利益:
609.18 AUD (6)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
12.24%
最大入金額:
4.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
56 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.21
期待されたペイオフ:
35.82 AUD
平均利益:
51.72 AUD
平均損失:
-59.57 AUD
最大連続の負け:
2 (-348.44 AUD)
最大連続損失:
-348.44 AUD (2)
月間成長:
23.42%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.80 AUD
最大の:
349.10 AUD (3.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.39% (348.66 AUD)
エクイティによる:
13.67% (1 407.32 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 55
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 27K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +244.16 AUD
最悪のトレード: -192 AUD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +461.33 AUD
最大連続損失: -348.44 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.91 × 6666
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.71 × 92
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 31
RoboForex-ECN
4.31 × 139
Darwinex-Live
4.33 × 48
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
XM.COM-MT5
5.06 × 36
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
xChief-MT5
6.11 × 9
73 より多く...
レビューなし
2025.12.17 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Matrix Gold only
30 USD/月
23%
1
803
USD
11K
AUD
4
82%
56
85%
12%
5.20
35.82
AUD
14%
1:500
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください