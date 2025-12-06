- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
48 (85.71%)
損失トレード:
8 (14.29%)
ベストトレード:
244.16 AUD
最悪のトレード:
-191.62 AUD
総利益:
2 482.40 AUD (33 780 pips)
総損失:
-476.52 AUD (6 307 pips)
最大連続の勝ち:
10 (461.33 AUD)
最大連続利益:
609.18 AUD (6)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
12.24%
最大入金額:
4.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
56 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.21
期待されたペイオフ:
35.82 AUD
平均利益:
51.72 AUD
平均損失:
-59.57 AUD
最大連続の負け:
2 (-348.44 AUD)
最大連続損失:
-348.44 AUD (2)
月間成長:
23.42%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.80 AUD
最大の:
349.10 AUD (3.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.39% (348.66 AUD)
エクイティによる:
13.67% (1 407.32 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +244.16 AUD
最悪のトレード: -192 AUD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +461.33 AUD
最大連続損失: -348.44 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 6666
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|4.16 × 31
|
RoboForex-ECN
|4.31 × 139
|
Darwinex-Live
|4.33 × 48
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
XM.COM-MT5
|5.06 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
xChief-MT5
|6.11 × 9
73 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
1
803
USD
USD
11K
AUD
AUD
4
82%
56
85%
12%
5.20
35.82
AUD
AUD
14%
1:500