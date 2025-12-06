SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Matrix Gold only
Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
9 (81.81%)
Perte trades:
2 (18.18%)
Meilleure transaction:
67.32 AUD
Pire transaction:
-9.28 AUD
Bénéfice brut:
298.14 AUD (4 476 pips)
Perte brute:
-18.03 AUD (244 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (198.70 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.70 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
1.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
54 minutes
Facteur de récupération:
29.15
Longs trades:
11 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
16.54
Rendement attendu:
25.46 AUD
Bénéfice moyen:
33.13 AUD
Perte moyenne:
-9.02 AUD
Pertes consécutives maximales:
1 (-9.28 AUD)
Perte consécutive maximale:
-9.28 AUD (1)
Croissance mensuelle:
3.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.80 AUD
Maximal:
9.61 AUD (0.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +67.32 AUD
Pire transaction: -9 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +198.70 AUD
Perte consécutive maximale: -9.28 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.02 × 5388
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.34 × 1452
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.38 × 832
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
48 plus...
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
