- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
48 (85.71%)
Negociações com perda:
8 (14.29%)
Melhor negociação:
244.16 AUD
Pior negociação:
-191.62 AUD
Lucro bruto:
2 482.40 AUD (33 780 pips)
Perda bruta:
-476.52 AUD (6 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (461.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
609.18 AUD (6)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
12.24%
Depósito máximo carregado:
4.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
56 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.21
Valor esperado:
35.82 AUD
Lucro médio:
51.72 AUD
Perda média:
-59.57 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-348.44 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-348.44 AUD (2)
Crescimento mensal:
23.42%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.80 AUD
Máximo:
349.10 AUD (3.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.39% (348.66 AUD)
Pelo Capital Líquido:
13.67% (1 407.32 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDCAD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +244.16 AUD
Pior negociação: -192 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +461.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -348.44 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 9
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.91 × 6666
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
FPMarketsLLC-Live
|3.86 × 14
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|4.16 × 31
|
RoboForex-ECN
|4.31 × 139
|
Darwinex-Live
|4.33 × 48
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
XM.COM-MT5
|5.06 × 36
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
FPMTrading-Live
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|6.00 × 27
|
xChief-MT5
|6.11 × 9
