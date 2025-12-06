SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Matrix Gold only
Przemyslaw Szwed

Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
1 / 803 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
48 (85.71%)
Negociações com perda:
8 (14.29%)
Melhor negociação:
244.16 AUD
Pior negociação:
-191.62 AUD
Lucro bruto:
2 482.40 AUD (33 780 pips)
Perda bruta:
-476.52 AUD (6 307 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (461.33 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
609.18 AUD (6)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
12.24%
Depósito máximo carregado:
4.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
56 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.21
Valor esperado:
35.82 AUD
Lucro médio:
51.72 AUD
Perda média:
-59.57 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-348.44 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-348.44 AUD (2)
Crescimento mensal:
23.42%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.80 AUD
Máximo:
349.10 AUD (3.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.39% (348.66 AUD)
Pelo Capital Líquido:
13.67% (1 407.32 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 55
AUDCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 27K
AUDCAD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +244.16 AUD
Pior negociação: -192 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +461.33 AUD
Máxima perda consecutiva: -348.44 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
Exness-MT5Real8
1.33 × 9
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.91 × 6666
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.71 × 92
FPMarketsLLC-Live
3.86 × 14
GOMarketsMU-Live
3.93 × 28
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 31
RoboForex-ECN
4.31 × 139
Darwinex-Live
4.33 × 48
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
VantageInternational-Live 4
5.00 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
XM.COM-MT5
5.06 × 36
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
FPMTrading-Live
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
6.00 × 27
xChief-MT5
6.11 × 9
73 mais ...
Sem comentários
2025.12.17 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
