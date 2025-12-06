SegnaliSezioni
Matrix Gold only

Przemyslaw Szwed
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
67.32 AUD
Worst Trade:
-9.28 AUD
Profitto lordo:
298.14 AUD (4 476 pips)
Perdita lorda:
-18.03 AUD (244 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (198.70 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
198.70 AUD (6)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
29.15
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
16.54
Profitto previsto:
25.46 AUD
Profitto medio:
33.13 AUD
Perdita media:
-9.02 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-9.28 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-9.28 AUD (1)
Crescita mensile:
3.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.80 AUD
Massimale:
9.61 AUD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 213
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +67.32 AUD
Worst Trade: -9 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +198.70 AUD
Massima perdita consecutiva: -9.28 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.02 × 5388
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
OxSecurities-Live
4.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.34 × 1452
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.38 × 832
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
48 più
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
