Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
47 (46.07%)
Убыточных трейдов:
55 (53.92%)
Лучший трейд:
64.38 EUR
Худший трейд:
-14.44 EUR
Общая прибыль:
365.73 EUR (37 229 pips)
Общий убыток:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (52.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
82.12 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
44.22%
Макс. загрузка депозита:
77.65%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
56 (54.90%)
Коротких трейдов:
46 (45.10%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
7.78 EUR
Средний убыток:
-3.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.78 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.78 EUR (11)
Прирост в месяц:
7.92%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.30 EUR
Максимальная:
120.63 EUR (9.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.33% (119.69 EUR)
По эквити:
1.37% (25.73 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 24
NDX 23
GDAXI 21
WS30 17
XAUUSD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 43
NDX 23
GDAXI -75
WS30 -18
XAUUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 1.9K
NDX 2.4K
GDAXI -6.4K
WS30 -737
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.38 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +52.50 EUR
Макс. убыток в серии: -40.78 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.67 × 978
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.37 × 846
FBS-Real
10.00 × 1
еще 1...
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

Нет отзывов
2025.12.08 23:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
