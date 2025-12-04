- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
47 (46.07%)
Убыточных трейдов:
55 (53.92%)
Лучший трейд:
64.38 EUR
Худший трейд:
-14.44 EUR
Общая прибыль:
365.73 EUR (37 229 pips)
Общий убыток:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (52.50 EUR)
Макс. прибыль в серии:
82.12 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
44.22%
Макс. загрузка депозита:
77.65%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
56 (54.90%)
Коротких трейдов:
46 (45.10%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
1.46 EUR
Средняя прибыль:
7.78 EUR
Средний убыток:
-3.94 EUR
Макс. серия проигрышей:
11 (-40.78 EUR)
Макс. убыток в серии:
-40.78 EUR (11)
Прирост в месяц:
7.92%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.30 EUR
Максимальная:
120.63 EUR (9.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.33% (119.69 EUR)
По эквити:
1.37% (25.73 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|24
|NDX
|23
|GDAXI
|21
|WS30
|17
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|43
|NDX
|23
|GDAXI
|-75
|WS30
|-18
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|1.9K
|NDX
|2.4K
|GDAXI
|-6.4K
|WS30
|-737
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.38 EUR
Худший трейд: -14 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +52.50 EUR
Макс. убыток в серии: -40.78 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.67 × 978
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.37 × 846
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).
Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.
Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Нет отзывов
