Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
47 (46.07%)
Transacciones Irrentables:
55 (53.92%)
Mejor transacción:
64.38 EUR
Peor transacción:
-14.44 EUR
Beneficio Bruto:
365.73 EUR (37 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (52.50 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
82.12 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
44.22%
Carga máxima del depósito:
77.65%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.24
Transacciones Largas:
56 (54.90%)
Transacciones Cortas:
46 (45.10%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
1.46 EUR
Beneficio medio:
7.78 EUR
Pérdidas medias:
-3.94 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-40.78 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.78 EUR (11)
Crecimiento al mes:
7.92%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
106.30 EUR
Máxima:
120.63 EUR (9.14%)
Reducción relativa:
De balance:
6.33% (119.69 EUR)
De fondos:
1.37% (25.73 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SP500 24
NDX 23
GDAXI 21
WS30 17
XAUUSD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SP500 43
NDX 23
GDAXI -75
WS30 -18
XAUUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SP500 1.9K
NDX 2.4K
GDAXI -6.4K
WS30 -737
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.38 EUR
Peor transacción: -14 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +52.50 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -40.78 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.67 × 978
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
otros 1...
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Index Momentum Portfolio
50 USD al mes
8%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
90%
102
46%
44%
1.68
1.46
EUR
6%
1:200
Copiar

