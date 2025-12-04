- Crescimento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
47 (46.07%)
Negociações com perda:
55 (53.92%)
Melhor negociação:
64.38 EUR
Pior negociação:
-14.44 EUR
Lucro bruto:
365.73 EUR (37 229 pips)
Perda bruta:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (52.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
82.12 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
44.22%
Depósito máximo carregado:
77.65%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
56 (54.90%)
Negociações curtas:
46 (45.10%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
1.46 EUR
Lucro médio:
7.78 EUR
Perda média:
-3.94 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-40.78 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-40.78 EUR (11)
Crescimento mensal:
7.92%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.30 EUR
Máximo:
120.63 EUR (9.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.33% (119.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.37% (25.73 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SP500
|24
|NDX
|23
|GDAXI
|21
|WS30
|17
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SP500
|43
|NDX
|23
|GDAXI
|-75
|WS30
|-18
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SP500
|1.9K
|NDX
|2.4K
|GDAXI
|-6.4K
|WS30
|-737
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.38 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +52.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -40.78 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.67 × 978
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.30 × 857
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).
Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.
Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Sem comentários
