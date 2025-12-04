SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Index Momentum Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
47 (46.07%)
Negociações com perda:
55 (53.92%)
Melhor negociação:
64.38 EUR
Pior negociação:
-14.44 EUR
Lucro bruto:
365.73 EUR (37 229 pips)
Perda bruta:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (52.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
82.12 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
44.22%
Depósito máximo carregado:
77.65%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.24
Negociações longas:
56 (54.90%)
Negociações curtas:
46 (45.10%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
1.46 EUR
Lucro médio:
7.78 EUR
Perda média:
-3.94 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-40.78 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-40.78 EUR (11)
Crescimento mensal:
7.92%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
106.30 EUR
Máximo:
120.63 EUR (9.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.33% (119.69 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.37% (25.73 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SP500 24
NDX 23
GDAXI 21
WS30 17
XAUUSD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SP500 43
NDX 23
GDAXI -75
WS30 -18
XAUUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SP500 1.9K
NDX 2.4K
GDAXI -6.4K
WS30 -737
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.38 EUR
Pior negociação: -14 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +52.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -40.78 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.67 × 978
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.30 × 857
FBS-Real
10.00 × 1
1 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

Sem comentários
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Index Momentum Portfolio
50 USD por mês
8%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
90%
102
46%
44%
1.68
1.46
EUR
6%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.